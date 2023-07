FC Barcelone : un ultimatum à 60 millions d'euros pour sauver le mercato ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ils s'y sont mis à deux cette fois. Et ce matin, c'est bien en lisant Marca ou en se fiant aux infos de la Cadena Cope que les supporters du FC Barcelone ont pu, une fois encore, mesurer l'étendue des dégâts économiques au sein du club.

Date fatidique

Ainsi, les deux médias assurent que le président Laporta doit régler une ardoise de 60 millions d'euros avant le 31 août prochain. Une dette contractée la saison passée lorsqu'il fallait impérativement permettre à Xavi de disposer d'un effectif suffisant pour décrocher un titre. Et si la dette n'était pas réglée en temps et en heure ? Le Barça ne pourra enregistrer auprès de la Liga ses nouvelles recrues : Iñigo Martinez, Ilkay Gündogan et Oriol Romeu.

Il va falloir donc vite vendre au Barça dans les tous prochains jours.

