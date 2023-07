FC Barcelone : une épidémie de gastro-entérite va coûter cher au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone devait affronter la Juventus en match amical en Californie, à Santa Clara. Mais une épidémie de gastro-entérite a été décelée dans l'effectif blaugrana, le match a donc dû être annulé. Le FC Barcelone va subir un revers financier.

Une perte de plusieurs millions

D’après les informations de AS et du Mundo Deportivo, le FC Barcelone ne touchera pas son pourcentage de la recette issue de la billetterie. Une perte estimée entre deux et trois millions. Mais le FC Barcelone ne sera pas pénalisé par les organisateurs de la tournée suite à l'annulation du match. « Nous avons essayé de déplacer le match à lundi, mais ce n'était pas possible car le stade était déjà occupé ce jour-là », a déclaré Joan Laporta, le président du Barça, à la presse espagnole. Heureusement, le FC Barcelone a réussi à stopper la propagation du virus. L'épidémie a été contenue, avec seulement un cas supplémentaire détecté la veille, a annoncé le Mundo Deportivo ce dimanche.

‼️ | Em comunicado, neste domingo (23), o Barcelona informou que os jogadores afetados pela gastroenterite viral evoluíram bem.



Nenhum novo caso ocorreu nas últimas horas e os treinos de segunda-feira (24) devem contar com parte do elenco afetado. pic.twitter.com/fGGJl5RNeS — Canal Barça (@CanalBarcaBR) July 23, 2023

