Le Barça vise déjà quatre recrues pour l'été prochain, le Real Madrid a bouclé trois signatures

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La presse catalane

Sport : "Joyau Lamine"

On commence cette revue de presse par Sport, qui fait ce samedi sa Une sur la nouvelle pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, qui devenu le premier joueur de l'histoire à avoir une valeur marchande de plus de 50 millions d'euros à seulement 16 ans.

📰 Esta es la portada de SPORT de hoy, sábado 14 de octubre



💎 'JOYA LAMINE'



🚑 Alarma en el Barça: 7 lesionados para el Clásicohttps://t.co/IL5jGwRGTa — Diario SPORT (@sport) October 13, 2023

Mundo Deportivo : "Opération future"

De son côté, Mundo Deportivo s'attarde sur les besoins du Barça pour le prochain mercato estival et annonce qu'un latéral droit, un latéral gauche, un numéro 6 et un numéro 8 devraient être recherchés par le club blaugrana l'été prochain.

La presse madrilène

Marca : "Toute la pression sur Haaland"

Du côté de la presse madrilène, Marca s'attarde sur le match des éliminatoires de l'Euro 2024 entre la Norvège et l'Espagne, qui aura lieu ce dimanche (20h45) et relaie les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, selon lesquelles le Real Madrid serait tombé d’accord avec trois joueurs pour une prolongation de contrat : Vinicius Junior, Eduardo Camavinga et Federico Valverde.

📰 #LaPortada



🖋 𝕋𝕠𝕕𝕒 𝕝𝕒 𝕡𝕣𝕖𝕤𝕚𝕠́𝕟 𝕤𝕠𝕓𝕣𝕖 ℍ𝕒𝕒𝕝𝕒𝕟𝕕



⚽ El Noruega 🇳🇴🆚🇪🇸 España del domingo protagoniza nuestra portada de este sábado pic.twitter.com/YZilymwyK1 — MARCA (@marca) October 13, 2023

AS : "Le 9 attend Endrick"

Enfin, AS annonce que le Real Madrid aurait assuré à Endrick, qui arrivera l'été prochain à la Casa Blanca, une place dans l'équipe première malgré son parcours irrégulier à Palmeiras.

📰 Ya está aquí la #PortadAS del 14 de octubre



9️⃣ El nueve espera a Endrick pic.twitter.com/n2pPpJ2aFO — Diario AS (@diarioas) October 13, 2023

