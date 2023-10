PSG, FC Barcelone - Mercato : le retour express de Messi au Barça prend de l’ampleur !

Dans son rêve de voir revenir Lionel Messi pour une pige de deux mois cet hiver, le FC Barcelone a franchi une première étape cruciale cette nuit. Dos au mur dans la course aux play-offs de MLS, l’Inter Miami s’est en effet incliné contre Cincinnati (0-1) et est éliminé.

La franchise de David Beckham n’aura donc plus que deux rencontres sans enjeu à disputer d’ici à la fin du mois d’octobre avant de longues vacances jusqu’à la fin du mois de février. Un laps de temps choisi par le Barça pour se faire prêter la star argentine, entrée en seconde période hier devant Cincy mais qui n’a quasiment eu aucune influence sur le jeu de son équipe. Depuis les débuts de l'ancienne gloire du PSG, l'Inter Miami n'a remporté qu'un seul des six matchs que Messi a ratés et n'a perdu qu'un des 13 auxquels il a participé.

