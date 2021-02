PSG - Mercato : le FC Barcelone a déjà identifié un surprenant remplaçant pour Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Les élections à la présidence du FC Barcelone sont très attendues. Elles pourraient éclaircir l'avenir de Lionel Messi. En fin de contrat, l'Argentin avait menacé de partir l'été dernier et il n'a toujours pas prolongé. Le PSG est à l'affut. Et selon Don Balon, le Barça commence à réfléchir à sa succession.

Salah (Liverpool) dans le viseur

Le média espagnol révèle que l'option la plus probable mène à Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, estimant les pistes Mbappé (PSG) et Haaland (Dortmund) « impossibles à assumer ». Salah aurait fait part aux Reds de sa volonté de quitter l'Angleterre et Liverpool lui accorderait un bon de sortie. Mise à prix : entre 90 et 100 M€. Jouable pour le Barça, selon Don Balon. « Avec 25 buts, Salah est devant Messi et ses 21 buts cette saison. Mais il est clair que la volonté première du Barça est de garder Messi. C'est ce que tout le monde veut au club », conclut le média.