FC Barcelone - Mercato : les socios désavouent totalement Messi !

C'est un sondage dont le résultat semblait couru d'avance mais qui, au final, a réservé une énorme surprise. Plus de 70% des supporters du FC Barcelone ayant répondu à la question posée sur le site du Mundo Deportivo ("Est-ce la meilleure chose que Messi reste ?") ont répondu par la négative ! Ils ont été près de 50.000 à cliquer sur le portail du quotidien catalan !

Un désaveu assez incroyable au vu des explications données ce vendredi soir par La Pulga. En effet, dans l'interview accordée au site Goal, il explique avoir pris la décision de quitter le club il y a plusieurs mois, l'assume complètement, mais jure qu'il n'ira jamais au clash avec un FCB à qui il doit tout. S'il charge son président, Josep Maria Bartomeu, il est en revanche d'un respect total pour l'institution blaugrana.

Une révolution simplement reportée

Alors, où est le problème ? En réalité, au vu des commentaires sur les réseaux sociaux, il semblerait que les supporters catalans s'étaient faits à l'idée que Lionel Messi allait partir et que leur club allait opérer un virage important. Un peu comme le Real Madrid a su le faire il y a deux ans après le départ de Cristiano Ronaldo. En restant, Messi n'efface pas le problème, il le reporte simplement d'un an. Ou de deux si, finalement, il lui vient l'envie de prolonger une nouvelle fois. La révolution attendue n'a pas eu lieu au FC Barcelone et ça ne plaît finalement pas à grand-monde…