FC Nantes : avant le mercato, Moses Simon se fait encore remarquer

L’attaquant du FC Nantes, Moses Simon, a brillé une fois encore en cette fin de saison, mais cette fois avec sa sélection nationale.

On le sait, l’attaquant Moses Simon aura été, et de loin, le joueur le plus décisif du FC Nantes cette saison avec pas moins de 8 buts inscrits et 10 passes décisives effectuées en 33 rencontres. On sait également que le Nigérian a de fortes chances de quitter les Canaris, à quelques mois de la fin de son contrat (juin 2026), ce qui devrait permettre au président Waldemar Kita d’engranger quelques millions d’euros bienvenus.

Le Paris FC serait déjà sur le dossier, ainsi qu’un autre club de Ligue 1 non identifié. Les Allemands de Fribourg le seraient également. En attendant, et comme le signale Tribune Nantaise, les Super Eagles du Nigéria ont remporté hier la Unity Cup face à la Jamaïque lors de la séance des tirs au but.

Et c’est Moses Simon qui avait ouvert le score dès la 9e minute de la rencontre, avant que les pénaltys ne départagent les deux équipes au terme des 90 minutes (2-2).