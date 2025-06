FC Nantes : coup de théâtre sur le dossier Ahmed Kantari !

Adjoint d’Antoine Kombouaré sur la fin de saison, Ahmed Kantari (39 ans) serait prêt à diriger le FC Nantes. Ce n’est toutefois pas l’option N°1 des Kita.

En quête d’un nouvel entraîneur pour remplacer Antoine Kombouaré, le FC Nantes étudie plusieurs options pour la suite. Parmi les noms cités figure celui d’Ahmed Kantari, adjoint du Kanak sur la deuxième partie de saison et qui, selon L’Equipe, ne serait pas emballé pour le poste de N°1.

Le contrat de Kantari également non reconduit ?

Ce jeudi, Ouest-France arrive cependant avec de toutes autres informations concernant l’ancien coach du Valenciennes FC. Selon le quotidien local, Ahmed Kantari aurait au contraire fait savoir au clan Kita qu’il était intéressé pour le rôle de coach des Canaris sans poser la moindre condition. Le profil de l’ancien défenseur de 39 ans aurait également eu l’appui de nombreux joueurs du vestiaire… Mais ce serait à contrario la direction du FC Nantes qui aurait écarté pour l’heure cette option.

Autre point important, non évoqué ailleurs jusqu’à présent, Ahmed Kantari n’avait signé que pour les six derniers mois de la saison au FC Nantes… et ne serait par conséquent plus sous contrat pour la reprise de la Ligue 1. En interne, la seule option réelle serait donc celle menant à Stéphane Ziani, lequel a récemment prolongé son bail d’une saison (2026) à la tête de l’équipe réserve en National 3.