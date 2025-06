FC Nantes : Kita allume Labrune et glisse un conseil pour sortir de la crise des droits TV

Le président du FC Nantes Waldemar Kita n’est pas tendre avec Vincent Labrune et sa gestion de la LFP.

Dans un entretien accordé ce jeudi à L’Equipe, Waldemar Kita règle ses comptes avec la Ligue de football professionnel après la crise des droits TV. Le président du FC Nantes charge Vincent Labrune et sa gestion, à l’origine des difficultés financières de nombreux clubs de Ligue 1, dont le FCN. « Il n’a géré qu’un club, l’OM, ce n’est pas un industriel, mais on a tous une part de responsabilité. Moi aussi, et c’est le Sénat qui m’a ouvert les yeux », a confié Kita.

« Il faudrait sortir CVC »

Kita avait fait partie des présidents de L1 auditionnés par les parlementaires dans le cadre de la commission sur la financiarisation du football français en juin 2024. »Ils te disent, un chef d’entreprise qui a réussi comme vous, vous ne savez même pas ce que vous avez signé? Ils ont raison. Mais tu fais confiance à la direction de la LFP. Ni moi ni personne n’avons relu. A chaque fois tous les documents par rapport aux droits télé ou autres sponsors, ce n’est pas possible. Et donc, je me suis fait balader. » Pour remédier aux problèmes, Kita estime qu’il faudrait en finir avec le CVC, le fonds d’investissement qui s’est vu garantir 13% des revenus annuels de la Ligue. « Pour moi, il faudrait sortir CVC. Dès lors que le foot français n’est plus autant valorisé qu’avant, racheter les parts de CVC ne serait pas incongru ».