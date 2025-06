FC Nantes : le dernier point sur le dossier Luis Castro

Le FC Nantes et Dunkerque seraient toujours en discussions au sujet de Luis Castro, qui est le grand favori pour remplacer Antoine Kombouaré sur le banc nantais.

Luis Castro est bien parti pour devenir le nouvel entraîneur du FC Nantes. Auteur d’une saison exceptionnelle avec Dunkerque en Ligue 2, le technicien portugais a été choisi par les dirigeants nantais pour succéder à Antoine Kombouaré sur le banc des Canaris. Mais encore faut-il que le deal se finalise.

Les négociations battent leur plein entre le FC Nantes et Dunkerque

Si Luis Castro aurait d’ores et déjà donné son feu vert pour rejoindre Nantes et trouvé un accord contractuel avec le FCN, Waldemar et Franck Kita doivent encore parvenir à un accord avec Dunkerque sur l’indemnité de transfert. Et selon le journaliste de Ouest-France et suiveur du FC Nantes, David Phelippeau, qui a fait un point ce mardi sur X sur le dossier, les deux clubs seraient toujours en négociations alors que l’USLD attendrait environ 2 millions d’euros pour laisser partir son entraîneur.

Pour rappel, le directeur sportif de Dunkerque, Demba Ba, a évoqué ce dimanche soir ce dossier dans les colonnes de La Voix du Nord, annonçant la couleur aux dirigeants nantais. « Il n’y a pas d’accord. Si un club est intéressé par Luis Castro, il connaît sa valeur et les conditions. Ils savent ce qu’ils ont à faire. À partir de là on verra. À date, il n’y a rien. »