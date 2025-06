FC Nantes : le nouveau maillot dévoilé, il est magnifique !

Le FC Nantes et son équipementier Macron ont dévoilé le maillot domicile pour la saison 2025-26. Fini les bandes, le jaune est la couleur dominante.

Si vous avez eu du mal à vous faire à la tunique de la saison dernière, avec ces bandes jaune et vert légèrement inclinées, rassurez-vous, le FC Nantes et Macron sont revenus à la base pour le maillot 2025-26. La Maison Jaune vient de le dévoiler via un clip et il est magnifique ! Il n’y a plus de bandes, le jaune est la couleur dominante. De fines lignes vertes zèbrent la tunique de haut en bas mais, de loin, elles sont quasiment invisibles. Le logo de l’équipementier, celui du club et le sponsor maillot sont tous en vert, ce qui donne un effet vraiment sympa.

Plus c’est simple, plus c’est beau !

Parmi les détails à retenir, signalons le col coréen et, surtout, les huit étoiles dans le haut du dos, représentants les titres de champions de France de la Maison Jaune. Seul bémol : son prix. Il faudra une nouvelle fois débourser 90€ pour s’offrir la réplique du maillot des joueurs, la vraie version étant 30€ plus chère.

En cette saison 2025-26 qui s’annonce une nouvelle fois difficile, vu les moyens très limités du FCN qui vont le contraindre à vendre ses meilleurs éléments, les supporters pourront se consoler en se disant que le maillot de leur club est l’un des plus beaux de L1. Comme très souvent avec les équipementiers sportifs, on se rend compte qu’il ne sert à rien de faire compliqué, les maillots les plus simples étant souvent les meilleurs !