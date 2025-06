FC Nantes : le PSG assène le coup de grâce à la saison des Canaris 

Déjà champion la saison dernière et finaliste il y a deux ans contre… le FC Nantes (1-2), le PSG a conservé sa couronne de champion de France dans la catégorie U19.

Sale saison pour le FC Nantes. Après avoir sauvé in extremis leur place en Ligue 1, les Canaris se sont inclinés hier en finale de la catégorie U19, contre le PSG, hier au Puy-en-Velay (1-2). Et c’est plutôt mérité car les joueurs de Thomas Leyssales se sont créé plus d’occasions, alors que les Jaune et Vert ont manqué de réalisme en première période.

Le PSG glane un nouveau trophée cette saison et les Nantais se consoleront avec une participation à la prochaine Youth League. Avec Leroux et Tabibou notamment, le FC Nantes avait marqué de son empreinte leur parcours dans cette compétition, en atteignant les demi-finales en 2024.

Un nouveau coup de projecteur sur la formation nantaise qui ne fera pas de mal.