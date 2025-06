FC Nantes : nouveau rebondissement pour le futur coach !

Le FC Nantes ne se serait en réalité pas mis en quête d’un autre coach que Luis Castro et ne voudrait que l’actuel entraîneur de Dunkerque.

🟨 Négociation en cours

Pour remplacer Antoine Kombouaré sur son banc, le FC Nantes a fait de Luis Castro sa priorité absolue. Si le club des bords de l’Erdre a rapidement trouvé un accord avec le technicien portugais, les dirigeants nantais font face à l’intransigeance de leurs homologues de Dunkerque de libérer leur coach. L’entraîneur de 45 ans a ainsi engagé un bras de ber avec l’USLD afin de partir à Nantes. Malgré cela, aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs sur l’indemnité de départ de Luis Castro.

Les Kita ne veulent que Luis Castro

Face à cette situation, Waldemar et Franck Kita se seraient mis en quête d’un autre coach en parallèle de ce dossier Luis Castro qui ressemble de plus en plus à une impasse, selon Emmanuel Merceron. « Le FC Nantes se remettrait sur le marché des coachs. J’ai pas de problème avec ça, c’est trop long. Mais s’il y a abandon de la piste Castro tout le monde a perdu : Dunkerque et Ba qui passent pour des gros bloqueurs de carrière avec un prix fantaisiste, Nantes et Franck Kita qui passent pour des énormes pinces sans ambition (comme toujours), et qui vont prendre un choix n°2 (pitié, pas un bouffon UNECATEF qui a écumé toute la Ligue 1), Castro condamné à faire une Régis Le Bris à Lorient et repartir dans un club qu’il avait acté quitter dans sa tête », a confié l’insider du FCN sur X.

Mais David Phelippeau ne donne pas le même son de cloche qu’Emmanuel Merceron au sujet du futur entraîneur des Canaris. D’après le journaliste de Ouest-France, les dirigeants du FC Nantes ne se seraient pas mis à la recherche d’un autre entraîneur que Luis Castro et continueraient de discuter avec Dunkerque pour parvenir à un accord.

« Le coup d’oeil de But FC »

« Je pense que le FC Nantes et Dunkerque font finir par trouver un accord pour Luis Castro, qui est le plan A de Waldemar et Franck Kita depuis le début. En jouant la montre, le FCN va probablement finir par faire plier l’USLD dans ce dossier et payer le moins d’indemnités possibles pour le coach portugais. »