FC Nantes : Luis Castro déjà au travail, le Mercato déjà bien avancé ?

Luis Castro, remplaçant désigné d’Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes, est déjà sur le pied de grue et s’active actuellement pour renforcer l’effectif des Canaris au mercato estival.

🟩 Accord proche

Il aura fallu patienter une dizaine de jours pour que l’affaire se conclut, mais le FC Nantes tient enfin son nouvel entraîneur : Luis Castro. Un choix fort de la part de la direction nantaise, qui n’a pas hésité à mettre 500 000 euros sur la table (plus 250 000 euros de bonus), un investissement inédit pour un coach issu de Ligue 2.

Avant même la signature officielle de son contrat de deux ans, l’ancien entraîneur de Dunkerque est déjà au cœur du projet. Selon L’Équipe, Castro finalise actuellement la composition de son staff et travaille d’arrache-pied avec les dirigeants nantais sur les grandes lignes du mercato estival.

Castro planche déjà sur le Mercato

Avec un budget restreint, le technicien portugais sait qu’il devra faire preuve de créativité et s’adapter rapidement. À Dunkerque, il avait su tirer le meilleur d’un effectif modeste grâce à sa vision tactique, son sens de l’organisation et son exigence. Au FC Nantes, il devra maintenant prouver qu’il est capable de gérer un vestiaire de Ligue 1, souvent plus complexe, avec des individualités et des égos plus affirmés.

Côté recrutement, la tendance est à la sobriété mais pas à l’immobilisme. Des renforts ciblés en Ligue 2 ou via des prêts à l’étranger sont à l’étude. Castro, qui dispose d’un réseau solide au Portugal et en Espagne, pourrait ainsi attirer des profils peu connus du grand public, mais en parfaite adéquation avec son jeu de position et ses principes collectifs. Le train est déjà en marche.

« Le coup d’œil de But FC »

« Que les supporters du FC Nantes se rassurent : l’arrivée de Castro pourrait bien marquer un tournant stratégique à la Maison Jaune, avec un projet axé sur la progression, la discipline et une identité de jeu claire. Le mercato, déjà en mouvement, devrait rapidement livrer ses premiers indices sur la direction prise par les Canaris. »