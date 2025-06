FC Nantes : Luis Castro est-il le coach qu’il faut aux Canaris ?

Depuis de nombreux jours, l’actuel entraîneur de Dunkerque, Luis Castro, est le favori pour succéder à Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes. Mais le Portugais serait-il un bon choix pour les Canaris ? Deux de nos journalistes en débattent.

« C’est le coach parfait pour le FCN »

« Connaissant les Kita, je n’aurais pas pensé qu’ils se tourneraient vers un entraîneur comme Luis Castro. Je suis agréablement surpris. Auteur d’une très belle saison avec Dunkerque en Ligue 2, le technicien portugais pourrait faire souffler un vent nouveau sur le FC Nantes et la Beaujoire. Beaucoup plus dynamique qu’un certain Antoine Kombouaré, adepte du jeu offensif et axé sur le développement des jeunes, Luis Castro est le coach parfait pour le FCN. Encore faut-il que les Kita finissent pas trouver un accord avec Dunkerque et qu’ils n’empiètent pas sur le côté sportif et le laisse travailler tranquillement et sereinement si Luis Castro finit par venir à Nantes. »

Fabien CHORLET

« Un profil intéressant, mais il y en a d’autres »

« Je suis d’accord avec Fabien : Luis Castro présente un profil séduisant. Il sort d’une saison remarquable avec Dunkerque, prône un jeu offensif et n’hésite pas à lancer des jeunes. Sur le papier, cela colle bien à l’ADN du FCN. Honnêtement, même si Dunkerque freine son arrivée, je pense que le deal finira par aboutir. Si ce n’est pas le cas, je conseillerais aux Kita de se tourner vers Olivier Dall’Oglio. En tant que correspondant à Saint-Etienne, j’ai pu constater que l’Alésien était un vrai bon coach, un homme droit, capable de fédérer, d’amener un groupe avec lui. La remontée des Verts en L1, l’an dernier, c’était en partie grâce à lui puisque l’ASSE était 11e de L2 à son arrivée en décembre 2023. Un coach sous côté, Dall’Oglio, un vrai pro. »

Laurent HESS