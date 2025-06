FC Nantes : l’USL Dunkerque fait une petite fleur aux Kita pour Luis Castro

Si le FC Nantes veut s’offrir Luis Castro, il faudra payer une petite indemnité. Indemnité qui a été revue à la baisse par l’USL Dunkerque.

Le FC Nantes semble en bonne position pour accueillir Luis Castro en tant que nouvel entraîneur, succédant ainsi à Antoine Kombouaré. L’actuel coach de l’USL Dunkerque, auteur d’une saison remarquable en Ligue 2, est sous contrat avec le club nordiste jusqu’en 2027. Dunkerque aurait initialement fixé une indemnité de libération à 2 millions d’euros, mais selon L’Équipe, le montant aurait été réduit à 1 million d’euros.

Luis Castro veut entraîner le FCN

Bien que Luis Castro ait également attiré l’attention du RC Lens, il privilégie pour l’instant la piste nantaise. Les discussions entre les deux clubs sont en cours, alors que le montant fixé par l’USLD reste « un obstacle important » pour le FC Nantes, ajoute le quotidien sportif.

Sous la direction de Luis Castro, Dunkerque a réalisé une saison impressionnante, terminant à la 4e place de Ligue 2 et atteignant les demi-finales de la Coupe de France, éliminé par le PSG. Sa gestion tactique et son approche du jeu ont été saluées, et son arrivée à Nantes pourrait marquer un tournant pour le club. Les prochains jours devraient donc être déterminants pour finaliser cette transition et officialiser l’arrivée de Luis Castro à la tête des Canaris.