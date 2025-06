FC Nantes Mercato : 3e offre pour Castro, Dunkerque enfin enclin à l’accepter ?

Après deux refus, le FC Nantes va revoir son offre à la hausse pour débaucher Luis Castro de l’USL Dunkerque. Et cette fois, le club de Ligue 2 pourrait l’accepter…

🟩 Accord proche

Comme annoncé hier, cette semaine devrait être la bonne pour le nouvel entraîneur du FC Nantes ! La priorité de la direction des Canaris reste encore et toujours Luis Castro. Mais jusqu’à présent, le club du Portugais, Dunkerque, a refusé de transiger pour son indemnité de départ. Les deux parties avaient convenu d’un montant de 2 M€ au moment de sa signature, le directeur sportif dunkerquois, Demba Ba, ne voulait pas accepter moins. Il faut dire que le FC Nantes est parti de loin avec une première offre à 200.000€ et une deuxième à… 250.000€.

Une offre à 500.000€ acceptée par l’USLD ?

Mais selon Livefoot, une troisième offre est dans les tuyaux et elle sera plus importante. Elle devrait s’élever à 500.000€. On reste encore très loin des 2 M€ convenus par l’USLD et Luis Castro mais elle est tout de même deux fois supérieure à la précédente. Et selon le média, Dunkerque devrait enfin accepter de négocier. On peut imaginer que le pensionnaire de L2 voudra obtenir des bonus indexés sur les performances des Canaris en plus des 500.000€. Mais la bonne nouvelle, c’est que l’arrivée de Luis Castro en Loire-Atlantique est en bonne voie.

Hélas, c’est aujourd’hui que la première fenêtre de recrutement se referme, le temps que se dispute le Mondial des Clubs. Cela laissera un mois à Luis Castro pour faire connaissance avec ses nouveaux dirigeants et définir les contours du mercato estival, qui s’annonce animé chez les Canaris.

« Le coup d’œil de But FC »

« On savait que ce n’était qu’une question de temps pour l’arrivée de Luis Castro à Nantes. Dunkerque est au courant des difficultés financières des Canaris. Une offre de 500.000€ pourrait effectivement mettre tout le monde d’accord. »