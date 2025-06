FC Nantes Mercato : accord (enfin) trouvé pour Luis Castro !

Le FC Nantes et Dunkerque sont parvenus à un accord financier pour le transfert de l’entraîneur Luis Castro. Le Portugais va s’engager pour deux saisons avec les Canaris.

🟦 Officiel

Enfin ! L’Equipe annonce ce mercredi que le FC Nantes et Dunkerque sont parvenus à un accord pour Luis Castro. Les Canaris ont revu leur offre à la hausse. Celle-ci est de 700.000€, bonus compris. Le pensionnaire de Ligue 2, qui attendait 2 M€ au départ pour son technicien, a accepté de le laisser partir pour près de trois fois moins. Il faut dire que Castro mettait la pression à sa direction pour qu’elle le laisse filer. Il avait d’ailleurs annoncé qu’il ne reprendrait pas avec l’USLD.

Il va s’engager pour deux ans

Le bon sens a fini par l’emporter dans cette affaire et Luis Castro va s’engager pour deux ans avec le FC Nantes, où il succèdera à Antoine Kombouaré. C’est le 23e entraîneur de l’ère Kita selon Ouest-France. Et l’un des plus attendus tant il a réussi à faire bien jouer son équipe, 4e de Ligue 2 la saison dernière, seulement battue par le FC Metz (0-1) sur un but contre son camp dans les derniers instants dans les play-offs pour la montée. Sa tâche ne s’annonce pas facile, tant en raison des difficultés rencontrées par tous les entraîneurs nantais pour collaborer avec les Kita qu’en raison des problèmes financiers du FCN qui vont conduire à la vente des meilleurs joueurs et à un recrutement très limité…

« Le coup d’œil de But FC »

« Très bonne pioche pour le FC Nantes, la meilleure en tout cas sur le marché des entraîneurs évoluant en France. Espérons que Luis Castro aura les moyens (et le temps) de travailler aussi bien qu’à Dunkerque. »