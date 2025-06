FC Nantes Mercato : Castro fait le forcing pour une première recrue totalement inattendue !  

Nouvel entraîneur du FC Nantes, Luis Castro aurait donné son feu vert pour rapatrier un certain Nicolas Cozza (26 ans) sur les bords de l’Erdre au mercato estival.

🟥 Rumeur

Le FC Nantes est bien décidé à muscler sa défense pour la saison à venir. Avec une cible aussi surprenante que prioritaire : Nicolas Cozza. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, généralement bien renseigné sur les coulisses des transferts, les dirigeants nantais mettent actuellement le paquet pour tenter de rapatrier le défenseur français, sous contrat avec le VfL Wolfsburg.

Le dossier est actif, et plusieurs options seraient à l’étude. Le FC Nantes pourrait ainsi envisager un prêt avec option d’achat, mais ne ferme pas non plus la porte à un transfert sec si les conditions financières s’alignent. À ce stade, les discussions se poursuivent entre les différentes parties, avec la volonté du club allemand d’alléger son effectif et celle du joueur de retrouver du temps de jeu.

Âgé de 25 ans, formé à Montpellier, Cozza avait quitté la Ligue 1 en janvier 2023 pour tenter l’aventure en Bundesliga. La saison dernière, il évoluait déjà sous le maillot du FC Nantes et pourrait voir d’un bon œil d’occuper une une place centrale dans un projet en reconstruction sous Luis Castro.

À quelques encablures du passage du FC Nantes devant la DNCG, le dénouement pourrait intervenir rapidement, alors que le joueur, lui, ne serait pas insensible à l’idée d’un retour en Ligue 1. Affaire à suivre de très près.

« Le coup d’œil de But FC »

« Voir le FC Nantes faire le forcing pour faire revenir Nicolas Cozza témoigne d’un manque d’idées assez criant à la cellule recrutement. L’intéressé n’est pas un mauvais joueur, loin de là, mais il ne sort pas d’une saison susceptible de faire lever les foules du côté des supporters des Canaris. »