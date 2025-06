FC Nantes Mercato : coup dur pour Ganago, qui vient de prolonger son aventure en MLS

Prêté au New England Revolution jusqu’au 31 décembre, Ignatius Ganago va devoir attendre plusieurs semaines avant de reprendre la compétition.

Le FC Nantes et Luis Castro ne pourront pas compter sur Ignatius Ganago avant quelques mois. En effet, l’attaquant camerounais de 26 ans, prêté depuis janvier au New England Revolution en Major League Soccer, ne reviendra pas cet été dans son club formateur. En effet, en raison de sa participation à plus de 50 % des matchs avec le club américain, Ganago reste en prêt jusqu’au 31 décembre 2025.

Une élongation au quadriceps

Depuis son arrivée dans le championnat nord-américain, Ganago a disputé 15 rencontres en tant que titulaire, inscrivant un but et délivrant quatre passes décisives. Des performances encourageantes qui confirment son adaptation progressive à un nouveau style de jeu et une nouvelle culture footballistique.

Mais malheureusement, le New England Revolution a récemment placé Ganago sur sa liste des blessés à court terme, en raison d’une élongation au quadriceps contractée lors de ses dernières convocations internationales. L’attaquant sera absent pour un minimum de six matchs, dont le prochain face à FC Cincinnati, ce samedi.