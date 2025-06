FC Nantes Mercato : du beau monde sur Moses Simon

Désireux de vendre pour 40 M€ cet été, le FC Nantes devrait notamment sacrifier Moses Simon (29 ans)… qui n’aura pas trop de mal à trouver preneur.

S’il a encore été le joueur le plus décisif du FC Nantes cette saison (8 buts, 10 passes décisives en 33 matchs), Moses Simon (29 ans) est l’un des candidats au départ les plus sûrs chez les Canaris. Pour le clan Kita, c’est la dernière chance de tirer un peu d’argent du Super Eagle et la direction compte bien saisir cette opportunité.

Le Paris FC vise Moses Simon

Selon Fan FC Nantes Foot, deux clubs se seraient déjà positionnés sur Simon. Promu en Ligue 1 et disposant de gros moyens grâce à la famille Arnault et au groupe Red Bull, le Paris FC serait sur le dossier. L’insider ajoute qu’un club français, qualifié pour l’Europe est aussi sur les rangs (OGC Nice ? LOSC ?) et Emmanuel Merceron croit savoir que les Allemands de Fribourg, présents sur la prochaine Ligue Europa, complètent ce tableau de courtisans.

Valorisé à 12 M€ par le site Transfermarkt, Moses Simon sera sans doute transféré pour beaucoup moins, compte-tenu de son âge (30 ans en juillet !) et de sa faible durée contractuelle. Si le FC Nantes parvient déjà à en tirer plus que son prix d’achat à Levante en 2020 (5 M€), le coup sera réussi…