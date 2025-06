FC Nantes Mercato : Dunkerque persiste et signe pour Luis Castro !

Le FC Nantes est toujours sans entraîneur, Dunkerque refusant de céder Luis Castro à moindre coût.

🟨 Négociation en cours

Antoine Kombouaré, de plus en plus contesté par les supporters, n’a pas survécu à la nouvelle saison difficile du FC Nantes. Remercié par Waldemar Kita, le Kanak a quitté la Maison Jaune et pour le remplacer sur le banc, le FCN souhaite jeter son dévolu sur Luis Castro, auteur d’une très belle saison avec Dunkerque.

Dans une impasse ?

Le Portugais souhaite rejoindre les Canaris, mais le souci, c’est que Dunkerque ne compte pas le brader. Et le dossier s’enlise. Ce jeudi, L’Equipe annonçait que le FC Nantes avait revu son offre à la hausse. Après avoir proposé 200.000 euros à Dunkerque pour recruter son entraîneur, la Maison Jaune a offert… 200 000 euros plus des bonus ! Une proposition évidemment rejetée par les pensionnaires de Ligue 2, qui attendent 2 millions d’euros pour laisser partir le technicien portugais car les deux parties s’étaient mises d’accord sur ce montant au moment de la signature du contrat de Castro l’an dernier. L’USLD est donc dans son bon droit même si, juridiquement, elle ne pourra rien faire si, comme c’est parti pour, son entraîneur décide de partir même si les 2 millions ne sont pas atteints. Ce samedi, Sacha Tavolieri, spécialiste du Mercato, indique que l’USLD campe sur ses positions et n’a pas l’intention de céder. Le transfert « coince », « business is business », indique le journaliste belge. Se dirigerait-on vers un bras de fer entre Castro et le club nordiste ?