FC Nantes Mercato : faut-il laisser partir Louis Leroux en cas de belle offre ?

Personne n’est intransférable au FC Nantes cet été, même le jeune Louis Leroux (19 ans) ! La direction des Canaris a-t-elle raison de faire passer un tel message ? Nos journalistes en débattent.

« Il faut le garder et construire autour de lui »

« Quel message terrible la direction du FC Nantes fait passer à travers ce choix ! Déjà que le club a perdu de son lustre depuis l’arrivée de Waldemar Kita il y a plus de vingt ans, ses jeunes joueurs savent désormais qu’avec un minimum de talent, ils peuvent espérer partir au bout de six mois ! Déjà que l’exemple Kolo Muani, extrêmement mal géré et parti gratuitement, a dû donner des idées à des agents… Je comprends que la situation financière du FCN soit particulièrement inquiétante, qu’il faille faire entrer 40 M€ dans les caisses. Mais cela doit se faire en vendant des joueurs expérimentés comme Moses Simon, Pedro Chirivella, Douglas Augusto ou Matthis Abline !

Louis Leroux a tout l’avenir devant lui. La logique voudrait qu’il monte en puissance dans son club de toujours. Plutôt que de lui faire comprendre qu’il peut partir dès cet été, j’aurais été d’avis de lui dire qu’il allait être un pilier de la future équipe. Vu ce qu’il a montré ces six derniers mois, il a l’étoffe d’un leader voire même d’un futur capitaine de la Maison Jaune. La trajectoire idéale, pour lui, serait celle d’un Jérémie Toulalan ou d’un Valentin Rongier, à savoir quatre-cinq ans au FCN avant d’aller un peu plus haut. »

Raphaël NOUET

« Ce serait un mauvais signal »

« Je partage entièrement l’avis de Raphaël. Louis Leroux est un joueur d’avenir pour le FC Nantes, il a montré de belles qualités cette saison et incarne le futur des Canaris. Le milieu de terrain n’a que 19 ans et une belle marge de progression, il peut être un guide pour la génération à venir et il y en a une belle qui ne demande qu’à ce qu’on lui fasse confiance chez les U19.

Financièrement aussi ce serait une mauvaise idée de vendre Leroux puisque sa cote devrait monter s’il confirme ses qualités. Le céder dès cet été, ce serait donc le vendre au rabais. Et un mauvais signal envoyé par rapport aux ambitions du FCN, que ce soit vis à vis des supporters ou du nouveau coach. »

Laurent HESS