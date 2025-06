FC Nantes Mercato : le Paris FC sort du silence dans le dossier Moses Simon

Sans le confirmer officiellement, Pierre Ferracci, le président du Paris FC, a quand même reconnu son intérêt pour Moses Simon (FC Nantes, 30 ans). Le club francilien ne surpayera pas…

🟩 Accord proche

Alors que certains médias comme RMC Sport évoquent un transfert imminent du FC Nantes au Paris FC de Moses Simon pour un peu plus de 5 M€. Le promu francilien – qui n’a pas encore été auditionné par la DNCG – n’a pas souhaité entériner officiellement la venue du Super Eagle, en fin de contrat dans un an sur les bords de l’Erdre et sortant d’une nouvelle saison convaincante en Ligue 1 (8 buts, 10 passes décisives).

Invité de l’émission « Les vraies voix du foot » sur Sud Radio, Pierre Ferracci, le président du PFC, a lancé un message : « On nous prête beaucoup de velléités. Je n’ai pas l’habitude de commenter les rumeurs. On essaie d’éviter que l’arrivée de la famille Arnault dans le capital du club ne suscite quelques appétits démesurés (…) On essaie de définir le juste prix et surtout de ne pas nous tromper. On ne se pressera pas. On réfléchit aux équilibres financiers », a martelé le dirigeant dans sa volonté de s’offrir des joueurs performants de suite au juste prix. « Moses Simon, on lui prête beaucoup de choses. En tout cas, je reconnais que c’est un bon joueur et j’espère que de notre côté, on ne recrutera que des bons joueurs », a quand même conclu le dirigeant historique.

💰 Avec la multi-propriété de Redbull, va-t-il y avoir des liens spéciaux entre le Paris FC, Leipzig et Salzbourg ?



🗣️ Pierre Ferracci : "Il peut y en avoir. Ce qui m'intéresse, c'est l'approche de Redbull dans cette multipropriété. Il n'y aura pas de dérapages." pic.twitter.com/1SeHYsGB9W — Sud Radio (@SudRadio) June 17, 2025

« Le coup d’œil de But FC »

« S’il ne peut pas officiellement acter la venue d’un renfort avant d’avoir eu le feu vert de la DNCG, Pierre Ferracci n’a pas réellement nié son intérêt ni démenti cette piste contrairement à ce qu’il a fait dans cette même émission pour Paul Pogba (libre). Moses Simon correspond au profil de joueurs chevronnés souhaités par Paris pour s’offrir un maintien serein. Néanmoins, le dirigeant francilien a été très clair sur le fait que malgré l’arrivée du tandem Arnaut – Red Bull, il était hors de question de surpayer. Un message à Waldemar Kita, qui tente de gratter quelques deniers en plus pour se rapprocher des 8 M€ initialement souhaités ? Sans doute… Les négociations ne sont pas encore complètement bouclés mais le Super Eagle semble faire partie des 4-5 recrues souhaitées par le PFC à la reprise de l’entraînement du groupe professionnel le 3 juillet ».