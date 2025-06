FC Nantes Mercato : Leroux futur coéquipier de Pogba ? 

🟧 Pistes crédibles

Auteur d’une première saison prometteuse sous le maillot du FC Nantes, Louis Leroux est dans le collimateur de l’AS Monaco… qui se rapproche d’un accord avec un certain Paul Pogba.

Le retour de Paul Pogba se précise. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que le champion du monde 2018 est proche de l’AS Monaco, avec qui les discussions sont déjà bien établies.

Foot Mercato précise que Pogba veut rejoindre le club de la Principauté et que les négociations s’intensifient afin de trouver un accord contractuel entre les deux parties. L’AS Monaco explore en outre une piste moins onéreuse avec Louis Leroux (19 ans). Si aucune offre n’a encore été soumise au FC Nantes, l’international des moins de 20 ans est contrat jusqu’en juin 2028 et a signé 16 apparitions en Ligue 1, pour 2 buts et 1 passe décisive.



Lancé en Ligue 1 au mois d’août dernier à l’occasion d’un déplacement à Montpellier (3-1), le Canari de 19 ans s’est révélé comme un joueur prometteur, tantôt au poste de piston gauche ou dans l’entrejeu, son secteur préférentiel. En 2025, Leroux a surtout marqué deux buts importants au cours du périlleux parcours vers le maintien, en ouvrant le score dans un match charnière contre Lens (3-1, le 23 février) et en inscrivant un but égalisateur primordial à l’avant-dernière journée sur la pelouse d’Auxerre (1-1, le 10 mai).

« Le coup d’œil de But FC »

« Voir Paul Pogba signer en Ligue 1 serait une vraie attraction pour le championnat de France, où les stars ne sont finalement pas légion. Du côté de Louis Leroux, l’AS Monaco a le nez creux, tant le milieu de terrain du FC Nantes a signé une saison prometteuse sous le maillot des Canaris. Comme pour Matthis Abline avec l’OM, Waldemar Kita ne le lâchera pas facilement. »