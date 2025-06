FC Nantes Mercato : les Canaris pris de vitesse par Lorient pour un buteur congolais ?

Le FC Nantes se serait intéressé, comme plusieurs clubs de Ligue 1, à l’attaquant Afimico Pululu (26 ans), qui joue en Pologne. Mais c’est le FC Lorient qui a dégainé la première offre.

🟧 Piste crédible

L’intersaison s’annonce très crispante pour le FC Nantes. Sur les réseaux sociaux, ses supporters ne cessent de réclamer du mouvement, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Mais pour l’heure, en attendant son passage devant la DNCG, la Maison Jaune ne peut rien faire. Elle s’est séparée d’Antoine Kombouaré mais ne parvient même pas à réunir les 2 M€ réclamés par Dunkerque pour libérer Luis Castro. Le FCN a augmenté son offre initiale de 200.000€ à 500.000€ mais on est encore loin du compte, preuve que ses finances sont dans le rouge…

Pululu, c’est 5 M€…« Le coup d’œil de But FC »

Pour pouvoir recruter, qu’il s’agisse d’un nouvel entraîneur ou de joueurs, le FC Nantes doit d’abord vendre. Ses meilleurs éléments sont sur le marché, de Moses Simon à Matthis Abline en passant par le jeune Louis Leroux. L’idée est de récupérer une quarantaine de millions d’euros pour, à la fois, combler les pertes et renforcer l’équipe. Le souci, c’est qu’aucune offre satisfaisante n’est parvenue aux dirigeants nantais. L’OM a proposé un peu moins de 15 M€ pour Abline et a été gentiment éconduit. Ce qui est dommage car, en conséquence, le potentiel remplaçant de l’ancien Rennais est en train de filer sous le nez des Canaris !

Le média Africa Foot assure qu’Afimico Pululu était dans le radar du FCN. C’est attaquant congolais de 26 ans évolue en Pologne, au Jagiellonia Bialystok. Il sort d’une saison à 21 buts et 4 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues. Il est dans le viseur de Nantes, donc, mais également du Paris FC, du FC Metz et du Sporting Braga. Mais c’est Lorient qui a dégainé une première offre. Le Jagiellonia Bialystok réclame 4 à 5 M€ pour lâcher son joueur. C’est actuellement hors de portée du FC Nantes…

« Le coup d’œil de But FC »

« Quelle tristesse que le FC Nantes ne soit pas en mesure de rivaliser financièrement avec un rival régional qui remonte seulement en Ligue 1 ! Cela en dit long sur les difficultés économiques du club. Mais plutôt que de regarder dans des championnats de seconde zone, les Kita père et fils devraient consulter l’encyclopédie du FCN pour apprendre qu’au début des années 90, dans la même situation, Nantes avait évité la relégation en vendant ses meilleurs joueurs et en faisant appel aux jeunes du centre. Et avait remporté en 1995 l’un des plus beaux titres de son histoire… »