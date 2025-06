FC Nantes Mercato : les Kita en quête d’un autre entraîneur que Luis Castro ?

Devant les difficultés rencontrées pour convaincre Dunkerque de lâcher Luis Castro, le FC Nantes aurait décidé de chercher un autre entraîneur.

🟨 Négociation en cours

Plus les jours passent, plus la piste Luis Castro au FC Nantes ressemble à une impasse. Les Canaris n’ont pas l’intention de mettre les 2 M€ attendus par Dunkerque pour lâcher son entraîneur et le club maritime ne veut pas baisser ses prétentions. Son directeur sportif, Demba Ba, a redit vendredi que si le FCN voulait réellement son coach, il devait y mettre le prix. Castro a beau mettre la pression à sa direction, jurer qu’il ne reviendra pas entraîner le dernier 4e de L2, l’USLD ne faiblit pas. Ce qui, forcément, incite les dirigeants nantais à se pencher sur d’autres profils d’entraîneur. Un changement de cap qu’Emmanuel Merceron ne voit pas d’un très bon œil…

« Nantes et Franck Kita qui passent pour des énormes pinces sans ambition »

« Le FC Nantes se remettrait sur le marché des coachs. J’ai pas de problème avec ça, c’est trop long. Mais s’il y a abandon de la piste Castro tout le monde a perdu :

1. Dunkerque et Ba qui passent pour des gros bloqueurs de carrière avec un prix fantaisiste.

2. Nantes et Franck Kita qui passent pour des énormes pinces sans ambition (comme toujours), et qui vont prendre un choix n°2 (pitié, pas un bouffon UNECATEF qui a écumé toute la L1).

3. Castro condamné à faire une Régis Le Bris à Lorient et repartir dans un club qu’il avait acté quitter dans sa tête. »

Merceron soulève le principal problème d’un changement de cap pour le FCN : le manque de bon entraîneur sur le marché. Luis Castro est la meilleure opportunité, sachant que tous les autres techniciens de renom ou prometteurs sont sous contrat. En se penchant sur une autre piste, les Canaris prennent le risque de repartir sur une saison terne…

« Le coup d’œil de But FC »

« Luis Castro représente le meilleur coup pour le FC Nantes sur le marché des entraîneurs exerçant en France. Le club est certes en grande difficulté financière, mais si un Moses Simon ou un Matthis Abline est vendu, il aura largement les moyens de débaucher le technicien portugais de Dunkerque. Il serait dommage de laisser tomber cette piste pour « si peu »… »