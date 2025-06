FC Nantes Mercato : Luis Castro a bouclé son premier renfort, il va révolutionner le club !  

À peine arrivé sur le banc du FC Nantes, Luis Castro a déjà convaincu la famille Kita d’amener avec lui un renfort dans ses valises : José Costa.

🟦 Officiel

Le FC Nantes tient le tout premier renfort du projet Luis Castro. Et il ne s’agit pas d’un joueur, mais d’un homme clé de l’ombre : José Costa rejoint officiellement le staff technique des Canaris en tant qu’adjoint de l’entraîneur portugais. Une arrivée logique pour un technicien réputé pour sa loyauté, sa rigueur et sa parfaite connaissance des méthodes de travail de Castro, dont il est un fidèle collaborateur depuis plusieurs années.

Formé au Portugal, Costa a gravi les échelons avec sérieux, travaillant aussi bien dans des académies qu’au plus haut niveau professionnel. Doté d’un profil complet – à la fois préparateur méticuleux, analyste averti et soutien discret du vestiaire – il incarne une certaine idée de l’exigence technique et humaine. À chacune de ses expériences, que ce soit en club ou en sélection, il s’est imposé comme un homme de confiance, apprécié pour sa loyauté, sa discrétion et sa capacité à fédérer autour d’un projet.

Costa, un renfort musclé au FC Nantes

Ce premier ajout au staff n’est pas anodin : il confirme la volonté de Castro d’arriver au FC Nantes avec ses repères, ses standards, et une structure de travail rodée. Le choix de Costa montre aussi que le club souhaite professionnaliser davantage son encadrement technique, avec des profils qui maîtrisent les méthodes modernes d’entraînement, d’analyse et de préparation mentale.

Au-delà de son rôle sur le terrain, Costa devra aussi participer à la construction d’un vestiaire sain, compétitif, où la rigueur sera au service du collectif. Son arrivée lance officiellement le chantier de l’été nantais, et d’autres renforts sont attendus, tant sur le banc que sur le terrain, pour façonner le groupe à l’image de Castro.

Une chose est certaine : ce premier nom posé sur l’organigramme est porteur d’un message clair. Le FC Nantes change de cap.