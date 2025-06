FC Nantes Mercato : Moses Simon en route pour le Stade Rennais ? 

S’il reste très attaché au FC Nantes, où il est le joueur le plus décisif depuis son arrivée en juillet 2020, Moses Simon (29 ans) serait dans les petits papiers du Stade Rennais sur ce mercato estival.

Si le FC Nantes attend toujours son nouvel entraîneur, le mercato risque d’être agité sur les bords de l’Erdre cet été. Et pour cause, Matthis Abline est plus que courtisé et n’est pas sûr de rester en vue de la saison prochaine. Aux dernières nouvelles, le LOSC tiendrait la corde pour l’enrôler au mercato. Si Abline a des chances de partir, Moses Simon pourrait bien l’imiter… et pas pour aller n’importe où. Selon Ouest-France, l’ailier nigérian serait une possibilité de recrutement du Stade Rennais.

Le Stade Rennais apprécie Simon

En plus d’un avant-centre, un ou deux ailiers pourrait en effet débarquer au SRFC cet été. Des profils type Gaëtan Perrin (Auxerre, sur lequel Lens serait chaud), Moses Simon (Nantes) ou Armand Laurienté (Sassuolo, formé au SRFC) ? Celui d’Hamed Junior Traoré (Bournemouth), plus axial, serait intéressant, mais le tarif est élevé, et il ne manque pas de prétendants.

L’antécédent Blas refait surface

Du côté de Simon, qui est très attaché au FC Nantes et à la ville, il s’agirait d’une énorme surprise de le voir partir chez le rival rennais. Mais les supporters se rappellent que la donne était la même pour Ludovic Blas, qui n’avait pas hésité à franchir le pas à l’été 2023. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Simon est lui estimé à 12 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.