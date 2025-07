FC Nantes Mercato : signature d’un géant chez les Canaris ! 

Le FC Nantes a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Bahmed Deuff, milieu de terrain prometteur issu de la génération 2006. Le joueur de 19 ans s’est engagé pour trois saisons, jusqu’en juillet 2029.

Une signature au FC Nantes.Arrivé à la Jonelière à l’âge de 8 ans, Bahmed Deuff incarne parfaitement l’ADN du club et a signé son premier contrat professionnel. De l’école de foot à l’équipe réserve en passant par les U19 Nationaux et la Youth League, le joueur a franchi toutes les étapes avec constance et maturité.

Un profil rare au cœur du jeu

Avec ses 1,94 mètre, Deuff attire d’abord l’œil par sa stature. Mais le jeune milieu de terrain ne se limite pas à ses qualités physiques. Sa lecture du jeu, sa capacité à récupérer et à se projeter font de lui un milieu box-to-box complet, moderne, et déjà structuré. Apprécié pour son volume et sa discipline, il s’est imposé comme l’un des leaders techniques de sa génération.

Luis Castro, nouvel entraîneur du FC Nantes, pourra bientôt compter sur lui. Son nom circule déjà dans les couloirs de la Beaujoire comme un possible relais à moyen terme dans le milieu à trois qu’affectionne le technicien portugais.

Cap sur l’avenir

Ce contrat est une étape de plus dans la construction du nouvel organigramme sportif mis en place par Waldemar Kita et son entourage. Alors que le FC Nantes cherche à se reconstruire durablement, verrouiller ses jeunes talents est devenu une priorité. Les supporters ne pourront que valider.