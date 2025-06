FC Nantes Mercato : un joueur de l’ASSE ciblé par les Canaris !

Le FC Nantes ne serait pas insensible au profil de Louis Mouton, en fin de contrat à l’ASSE.

🟧 Piste crédible

Les grandes manoeuvres vont pouvoir commencer au FC Nantes maintenant qu’un accord a été trouvé avec Dunkerque pour Luis Castro, qui succédera sur le banc des Canaris à Antoine Kombouaré. Le technicien portugais a décidé de ne pas conserver Nicolas Pallois et Marcus Coco, en fin de contrat, alors que le FCN sollicite un nouveau prêt de Nicolas Cozza.

Mouton a refusé une prolongation

Et selon Ouest-France, Nantes s’intéresse à Louis Mouton, me milieu de terrain stéphanois, en fin de contrat chez les Verts. « Sur le marché des joueurs libres, le FCN suit avec beaucoup d’intérêt Louis Mouton (23 ans). Formé à l’ASSE et prêté une saison à Pau en L2 lors de la saison 2023-2024, ce milieu de terrain défensif (central) est en fin de contrat chez les Verts. Malgré une offre de prolongation, il ne devrait pas poursuivre son aventure dans le Forez. Nantes garde un œil attentif sur le joueur en cas de départs au milieu du terrain cet été, alors que l’avenir de Pedro Chirivella reste flou », révèle le quotidien régional. Titularisé lors de ses cinq premiers matches sous les ordres d’Eirik Horneland, Mouton a dû se contenter de 8 entrées en jeu lors des 13 dernières journées de championnat, avec les Verts. Selon Transfert Radar, Angers s’intéresse aussi à Mouton.

Le coup d’oeil de But FC !

« Mouton à Nantes, ou à Angers, ce peut être du gagnant-gagnant. A 23 ans, le milieu de terrain a des qualités et une bonne marge de progression. Une bonne mentalité aussi. Et à l’ASSE, on ne semble plus trop compter sur lui… »