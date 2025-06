FC Nantes Mercato : un message d’adieux de Moses Simon ?

Convoité par le Stade Rennais au mercato estival, Moses Simon (FC Nantes, 29 ans) ne sait pas de quoi son avenir sera fait et préfère se concentrer sur le présent en se remémorant la saison écoulée avec nostalgie.

Cette saison encore, Moses Simon aura été le joueur du FC Nantes le plus décisif. Relayé dans ce statut par Matthis Abline sur certaines séquences de la saison, l’ailier nigérian aura compilé 8 buts et 10 passes décisives en 32 matches de Ligue 1. Conscient de la qualité de ses prestations pendant l’exercice 2024-2025, Simon a tenu à dresser un bilan personnel à l’heure où on le sait convoité par le Stade Rennais en vue du mercato estival.

« Ce club mythique que j’aime tant »

« Cette saison se termine, et elle restera gravée dans mon cœur. Cette dernière a eu une saveur particulière pour moi, puisque j’ai eu la chance d’atteindre les 201 matchs sous les couleurs de ce club mythique que j’aime tant. Tout ça, c’est grâce à Dieu… et à vous », a-t-il lâché en direction du peuple nantais. Si cette déclaration a ému ce dernier, plusieurs ont tout de même pensé à un départ et ont demandé au Nigérian s’il allait bien rester au FC Nantes la saison prochaine. Aucune réponse…