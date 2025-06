FC Nantes : nouvelle offre pour Castro, la situation se tend un peu plus

La direction du FC Nantes aurait soumis une deuxième offre à Dunkerque pour recruter son entraîneur, Luis Castro. Mais le pensionnaire de L2 l’a également refusée et provoqué la colère du Portugais.

🟨 Négociation en cours

Ce jeudi, L’Equipe annonce que le FC Nantes a revu son offre à la hausse pour Luis Castro. Après avoir proposé 200.000€ à Dunkerque pour recruter son entraîneur, la Maison Jaune a offert… 200.000€ plus des bonus ! Une proposition évidemment rejetée par les pensionnaires de Ligue 2, qui attendent 2 M€ pour laisser partir le technicien portugais. Une somme qui ne tombe pas de n’importe où : les deux parties s’étaient mises d’accord sur ce montant au moment de la signature du contrat de Castro. L’USLD est donc dans son bon droit même si, juridiquement, elle ne pourra rien faire si, comme c’est parti pour, son entraîneur décide partir même si les 2 M€ ne sont pas atteints.

Nouveau refus de Dunkerque

Car, pour Castro, l’offre du FC Nantes est trop belle pour être refusée. Lui qui a connu une très courte expérience sur un banc en Grèce et s’est surtout illustré avec les équipes de jeunes du Benfica aurait l’occasion pour la première fois de sa carrière d’entraîneur de diriger un club historique d’un grand championnat. Certes, les Canaris sont dans le dur financièrement et restent sur plusieurs saisons à lutter pour leur maintien mais ils restent un grand nom en France, de nature à dérouter un entraîneur d’un projet de montée en L1 avec Dunkerque. Le souci, donc, c’est que les Canaris n’ont pas les moyens de payer les 2 M€ attendus par le dernier 4e de Ligue 2.

La posture de Luis Castro est pour eux un argument de poids, puisque L’Equipe assure que le Portugais a déjà fait savoir aux dirigeants de Dunkerque qu’il voulait partir et ne continuerait pas sa mission avec le club maritime. D’ailleurs, l’USLD a déjà pris ses dispositions puisqu’elle aurait déjà recruté son successeur. Dans Le Club des 5, le direction sportif dunkerquois, Demba Ba, a déclaré : « On ne veut pas être considéré comme un club qui bloque, mais pas non plus comme un club qui brade. Si on te bloque parce que l’offre est trop basse, alors on n’est pas les fautifs, c’est de la faute du club qui te veut qui ne te valorise pas ».

Le coup d’œil de But FC

« Ce transfert est parti pour s’étaler dans le temps alors que tout le monde sait que Luis Castro sera le prochain entraîneur du FC Nantes. Dunkerque est dans son droit de réclamer la plus grosse indemnité possible mais ses dirigeants savent forcément que les Canaris sont dans une mauvaise passe financière et qu’ils font profil bas avant leur passage devant la DNCG. Les deux clubs auraient tout intérêt à finaliser le deal au plus vite pour pouvoir avancer sur leurs mercatos respectifs. »