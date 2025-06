FC Nantes, OM, RC Lens, LOSC Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Abline !

Dans le viseur de plusieurs clubs étrangers et de Ligue 1 sur ce mercato, Matthis Abline (22 ans) ne devrait pas quitter le FC Nantes cet été.

🟧 Piste crédible

Le dossier Matthis Abline prend une tournure très inattendue. Alors que l’Olympique de Marseille, le LOSC et le RC Lens s’intéressent de près au jeune attaquant du FC Nantes, la piste semble se refroidir sérieusement pour un transfert au mercato. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, souvent bien informé sur les coulisses du mercato, le joueur ne devrait pas quitter les bords de l’Erdre cet été.

La volonté du FC Nantes est claire : conserver Abline une saison de plus, malgré l’intérêt prononcé de plusieurs clubs, dont l’OM. Le joueur de 22 ans, auteur de prestations convaincantes avec les Canaris malgré une saison globalement difficile pour le club, est vu comme un élément clé du projet de reconstruction porté par Luis Castro.

Kita veut conserver Abline quoi qu’il en coûte !

Mais au-delà de la volonté sportive, un autre facteur complique sérieusement l’opération : les tensions persistantes entre les dirigeants marseillais et nantais. Le président de l’OM, Pablo Longoria, et son homologue Waldemar Kita ne seraient pas en bons termes. Un contentieux datant de négociations antérieures — probablement liées aux transferts passés de Valentin Rongier et de Quentin Merlin ou à des désaccords contractuels — alourdit le climat entre les deux clubs. Résultat : toute tentative de l’OM pour approcher le joueur est, pour l’instant, vouée à l’échec.

Si l’OM voit en Abline un profil intéressant pour renforcer son attaque, notamment par sa polyvalence et sa capacité à percuter, le dossier semble désormais très compromis. À moins d’un retournement de situation ou d’un changement dans les relations entre les deux directions, Abline devrait bel et bien continuer à porter le maillot jaune et vert la saison prochaine.