FC Nantes, RC Lens, LOSC Mercato : Abline aurait choisi son futur club ! 

Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 sur ce mercato estival, l’attaquant des Canaris Matthis Abline (FC Nantes, 22 ans) aurait d’ores et déjà tranché pour son avenir personnel.

Matthis Abline pourrait vivre un été agité. Déjà pisté par le LOSC, le RC Lens ou encore le RC Strasbourg en vue du mercato, l’attaquant du FC Nantes a vu un nouveau courtisan s’intéresser à son profil la semaine dernière : le Paris FC.

Valorisé à 15 millions d’euros, l’ancien Rennais est récompensé de sa belle saison avec les Canaris, dont il a été un élément moteur avec 11 buts et 2 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues. Abline a été l’un des très rares joueurs n’ayant pas déçu du côté de la Beaujoire avec Moses Simon.

« Matthis Abline va signer à Lille »

Prêté en 2023-24, il a été définitivement recruté par le FCN l’été dernier pour 10 M€. Sachant que les dirigeants nantais ont prévu de vendre pour 40 M€ de joueurs cet été, il sera l’une des principales valeurs marchandes de l’effectif du FC Nantes d’autant que son choix serait fait pour la saison prochaine : le LOSC.

C’est en tout cas ce qu’affirme haut et fort BelOM, particulièrement bien renseigné sur le secteur des jeunes de l’Olympique de Marseille et qui a clamé l’information cette nuit sur X : « Matthis Abline va signer à Lille. » Sans donner les contours du transfert, on ne peut pas être plus clair.