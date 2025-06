OM, LOSC, RC Lens Mercato : ça s’est nettement enflammé pour Abline (FC Nantes) !

Cible de plusieurs clubs de Ligue 1 en vue du mercato estival, Matthis Abline (22 ans) semble pourtant encore loin d’avoir quitté le FC Nantes. Explications.

Avec Lucas Stassin, Matthis Abline est sans doute l’attaquant de Ligue 1 qui sera le plus convoité cet été au mercato. Comme pour le buteur de l’ASSE, le Canari de 22 ans est d’ores et déjà envoyé aux quatre coins de la Ligue 1 depuis quelques jours.

Abline encore loin d’un départ du FC Nantes

Si l’Olympique de Marseille, le RC Lens et le RC Strasbourg sont sur les rangs, c’est du côté du LOSC que les discussions seraient les plus approfondies. En début de semaine, on parlait même d’une signature imminente. Chose qui n’est pas aussi simple dans les faits. Après l’éclairage plutôt froid du journaliste d’Ouest-France David Phelippeau, toujours très bien informé sur les arcanes du FC Nantes, Le Petit Lillois a confirmé l’intérêt du LOSC pour Abline tout en l’atténuant et en demandant plus de mesure.

Le LOSC doit passer devant la DNCG

« Hier, ça s’enflammait pour Abline alors que rien n’est encore fait ni acté à ce jour (hormis des discussions avec ses représentants, comme révélé), et aujourd’hui, un simple live suffit pour que tous les avis basculent dans le négatif ? Par pitié, arrêtez de vous enflammer à la moindre rumeur de mercato et de croire tout ce que vous lisez, demande le suiveur lillois aux supporters du LOSC. On est en juin, le mercato est ouvert depuis 3 jours et il va refermer pour rouvrir ensuite… Sans oublier qu’il n’y a même pas encore eu de passage devant la DNCG, que certains cas en interne ne sont pas réglés (je pense notamment à Ismaily), et que plusieurs départs devront avoir lieu. Laissez le club travailler tranquillement, et on fera le bilan à la fin du mercato puis à la fin de la saison prochaine pour voir s’il est réellement réussi. » Bref, Abline semble encore loin d’avoir quitté le FC Nantes.