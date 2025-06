FC Nantes, RC Lens Mercato : Luis Castro bloqué par Dunkerque ?

Parce que Dunkerque réclame 2 M€ pour le libérer, Luis Castro (45 ans) pourrait voir ses opportunités en Ligue 1 se refermer. Le Portugais a demandé audience à ses dirigeants.

Priorité du FC Nantes pour remplacer Antoine Kombouaré, dans la short-list du RC Lens pour l’après-Will Still, Luis Castro (USL Dunkerque, 45 ans) intéresse du beau monde sur le marché des coachs en Ligue 1 mais le Portugais pourra-t-il seulement quitter son club de Ligue 2 ? Rien n’est moins sûr…

Nantes refuse aussi de payer les 2 M€ de sa clause de sortie

Si on savait déjà que le Racing s’était plutôt tourné vers d’autres options, pas franchement disposé à payer les 2 M€ que demande Dunkerque pour le libérer de son contrat, on sait que Nantes n’est pas non plus prêt à s’affranchir de cette indemnité de transfert. En effet, comme le rapporte le journaliste belge Sacha Tavolieri, Luis Castro va prochainement rencontrer les dirigeants de l’USLD afin de trouver une solution permettant de baisser le tarif de sortie… et permettre à l’ancien coach des jeunes du Benfica de découvrir enfin la Ligue 1.

Le temps presse aujourd’hui du côté du RC Lens où il n’est pas (ou plus !) le premier choix et le FC Nantes, qui a rencontré plusieurs entraîneurs depuis quelques jours, n’attendra pas non plus indéfiniment …