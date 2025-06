FC Nantes : système, jeu, recrues… à quoi s’attendre avec Luis Castro ?

En passe de succéder à Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes, Luis Castro pourrait bien incarner le changement que réclament les supporters des Canaris depuis plusieurs saisons. Focus.

Luis Castro au FC Nantes, un petit vent de révolte ? Possible. À 44 ans, le technicien portugais, révélé par sa brillante saison avec l’USL Dunkerque en Ligue 2, s’apprête à découvrir l’élite avec une idée claire : imposer un style de jeu ambitieux, offensif, méthodique.

Un vent de fraîcheur au FC Nantes

Après des années d’instabilité, de transitions tactiques floues et de choix souvent dictés par l’urgence du maintien, le FC Nantes semble vouloir rompre avec ses vieux démons. La nomination attendue de Castro s’inscrit dans cette volonté de modernisation. Car si le technicien lusitanien est encore inconnu du grand public, son travail avec Dunkerque n’est pas passé inaperçu chez les observateurs du football français. Monté de National en 2023, Castro a réussi à maintenir le club nordiste en L2 avec une identité forte, rare à ce niveau : pressing haut, volonté de construire depuis l’arrière, animation offensive fluide, et un 4-3-3 parfaitement huilé. Ce projet de jeu clair pourrait trancher avec les dernières saisons nantaises, marquées par des approches plus réactives et défensives sous Kombouaré.

Tacticien méticuleux et pédagogue

Castro est reconnu pour être un obsédé du détail, un adepte de l’analyse vidéo et de la préparation minutieuse de ses matchs. À Dunkerque, les joueurs ont rapidement été séduits par sa rigueur et sa pédagogie. « Tactiquement, il est très fort. Il n’y a pas un match cette année où il n’avait pas analysé correctement l’adversaire, confie dans L’Équipe Vincent Sasso, ancien Nantais et pilier de l’USLD cette saison. Avec lui, il y a beaucoup d’échanges. Il explique à chacun pourquoi il fait tel ou tel exercice et, quand tu commences à voir les effets, c’est très agréable. » Ce mode de management pourrait plaire à un vestiaire nantais parfois en manque de repères collectifs.

Un mercato low-cost… mais des idées claires

Conscient que le FC Nantes disposera d’un budget très limité cet été, Castro devra, comme à Dunkerque, composer avec les moyens du bord. Pas question ici de demander cinq recrues à 10 millions d’euros : le technicien sait adapter son système aux profils disponibles, quitte à repositionner certains éléments. On peut donc s’attendre à ce qu’il s’appuie sur une base jeune, tout en donnant un nouveau souffle à des joueurs en perte de vitesse, comme Pedro Chirivella. Des renforts ciblés en Ligue 2 ou en prêt à l’étranger ne sont pas à exclure — Castro est réputé pour avoir un bon réseau au Portugal et en Espagne, et pourrait attirer des profils méconnus mais compatibles avec son jeu de position.

Quelle vision pour le FCN ?

Ce qui se dessine avec l’arrivée de Castro, c’est une volonté de reconstruire sur le long terme. Un projet cohérent, basé sur une identité tactique affirmée, de la formation, et un travail de fond. Une rupture nette avec les saisons précédentes, souvent marquées par la navigation à vue.

Bien sûr, tout ne sera pas instantané. Il faudra du temps pour inculquer ses principes à un effectif habitué à un football plus direct. Mais les premiers mois de travail de Castro seront décisifs pour insuffler un nouvel élan, et recréer un lien trop souvent rompu entre l’équipe et son public. Avec lui, le FC Nantes prend un risque mesuré mais ambitieux.