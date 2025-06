FC Nantes : une première offre est partie pour Luis Castro mais…

Selon L’Equipe, le FC Nantes aurait fait une première offre à Dunkerque pour son entraîneur, Luis Castro. Mais elle serait très loin des attentes du club maritime…

Maintenant que le RC Lens a recruté Pierre Sage, le FC Nantes a le champ libre pour Luis Castro. La Maison Jaune se serait déjà mise d’accord contractuellement avec l’entraîneur portugais de 45 ans. Mais il reste désormais le plus compliqué : trouver un terrain d’entente avec Dunkerque, avec qui il est sous contrat. C’est peu dire que l’USLD est satisfaite des services de son coach, qui l’a mené jusqu’à la 4e place de L2 et les play-offs (défaite malheureuse à Metz, 0-1). Selon L’Equipe, un accord existerait entre la direction nordiste et Castro pour se séparer moyennant une indemnité de 2 M€.

Une offre loin des 2 M€ attendus

Le quotidien sportif explique que, ce mardi, le FC Nantes a fait une première offre à Dunkerque. Celle-ci s’élèverait à 200.000€, soit le dixième de ce que prévoit l’accord entre le pensionnaire de L2 et son entraîneur… Les négociations démarrent donc sur des bases très éloignées, peut-être pour trouver un accord à mi-chemin, soit aux alentours du million d’euros ? Ce serait logique dans la mesure où le FC Nantes est toujours en grande difficulté financière et qu’il n’a pas d’intérêt à signer de gros chèque avant son passage devant la DNCG. Mais il a besoin d’avoir un successeur à Antoine Kombouaré le plus rapidement possible…

Mohamed Toubache-Ter, lui, pense que l’information de L’Equipe n’est pas anodine puisqu’il a posté ce message sibyllin : « Ahahahh. Mais suffit de regarder qui signe la brève et tu comprends d’où ça vient ahaha. C’est bon signe, ça s’excite ». L’insider n’en a pas dit plus pour tenter de clarifier sa pensée…