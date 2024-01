FC Nantes : Gourvennec attend une réaction face à Laval

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Il attend une réaction après Clermont

"On sort d'un match avec un très mauvais scénario. Il faut switcher. Là, c'est la Coupe : c'est une tradition nantaise. Laval, c'est une très belle équipe. On a préparé ce match comme une rencontre de Ligue 1. Comme à Pau, on doit faire respecter la hiérarchie. Laval fait une très belle saison et veut jouer la monter. Mais on doit faire respecter la hiérarchie et s'imposer chez nous. On doit regagner."

"On doit être plus dur défensivement"

Il veut que son équipe soit plus solide

"On subit moins mais on est toujours plombés par de mauvaises décisions individuelles, un mauvais choix, un mauvais placement. On doit être plus dur défensivement, c'est le gros enjeu. On doit être beaucoup plus exigeants dans les deux surfaces. Je trouve que c'est encore trop facile pour nos adversaires de marquer des buts."

Il se montre intransigeant avec son groupe

"Il faut que l'on inverse la tendance. Je ne laisse rien passer : dans la vie du groupe mais aussi sur le terrain. Il faut se révolter par rapport à notre situation actuelle"

Sur les cinq ans de la disparition d'Emiliano Sala

"J'ai des joueurs qui étaient très proches de lui à Bordeaux et, pour eux, c'est toujours douloureux. Partout où il est passé, il a laissé une belle image."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

💬 Jocelyn Gourvennec :



"On doit être beaucoup plus exigeants dans les deux surfaces. Je trouve que c'est encore trop facile pour nos adversaires de marquer des buts : c'est un vrai enjeu" pic.twitter.com/QrbaVo0eoz — FC Nantes (@FCNantes) January 19, 2024

Podcast Men's Up Life