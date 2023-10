FC Nantes : absence prolongée pour Marquinhos

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Libéré par le FC Nantes, où il est prêté pour la saison par Arsenal, Marquinhos dispute actuellement les Jeux panaméricains avec le Brésil U23. Et il y brille puisqu'il a délivré une passe décisive sur le second but des siens la nuit dernière contre la Colombie (2-0). Grâce à ce succès, la Seleçao est d'ores et déjà qualifiée pour les demi-finales de la compétition, qui se joueront mercredi prochain. Le match pour la 3e place et la finale se disputeront le samedi 4 novembre. Cela signifie que Marquinhos ne reviendra pas en Loire-Atlantique avant dix jours.

Il ne manque pas vraiment aux Canaris

Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour le FC Nantes pour autant puisque le Brésilien n'est pas titulaire dans le onze de Pierre Aristouy et que les Canaris se débrouillent très bien sans lui. D'ailleurs, le journaliste de Hit-West Simon Reungoat avait déclaré dans le podcast Sans Contrôle : "Arsenal n’en veut plus, visiblement Nantes non plus. Je pense que si Nantes peut casser le prêt et le faire prêter ailleurs, pourquoi pas ? A Nantes, c’est bouché. Il n’y a qu’à voir le nombre d’ailiers qu’il y a…".

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

FC Nantes : la sélection brésilienne U23 et Marquinhos assurent leur place en phase finale des Jeux Panaméricains #FCNantes https://t.co/WNDnGxmuS4 — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) October 27, 2023

Podcast Men's Up Life