FC Nantes : Antoine Kombouaré viré dans la semaine ?

Deux défaites en une semaine face à deux concurrents directs au maintien, ça fait toujours mal. Encore plus lorsque l’on est soi-même dans la zone rouge, et que le danger de la descente est de plus en plus proche. Waldemar Kita, le président du FC Nantes, ne compte pas rester les bras croisés quant à la situation alarmante de son club, désormais 17e de L1 et premier relégable.

Ça chauffe pour Kombouaré

Face à cette situation cataclysmique, Antoine Kombouaré pourrait être le fusible idéal. C'est du moins ce qu'évoque ce jour le quotidien l'Equipe. Extrait : "Le président du FCN pense depuis un moment à remplacer cet entraîneur avec qui il ne parle plus depuis des mois. Il a entendu les sifflets tombés des tribunes en cours de match, lorsque le visage d'Antoine Kombouaré est apparu sur les écrans géants du stade. Il voit, aussi, un groupe qui a perdu confiance au cours des dernières semaines. Une équipe qui joue sans personnalité, comme si elle n'arrivait plus à suivre son coach. Au début de la semaine passée, l'éventualité d'un limogeage n'était pas étudiée. Deux défaites plus tard, la situation pourrait changer."

A suivre...