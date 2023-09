FC Nantes : Aristouy adoubé par Denoueix avant le derby

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Après une entame de saison sous haute tension, Pierre Aristouy s'est offert un peu de tranquillité grâce aux succès à Clermont (1-0) et face à Lorient (5-3). Mais au FC Nantes de Waldemar Kita, la sérénité est un concept temporaire et les choses pourraient évoluer dans le mauvais sens en cas de défaite à Rennes dimanche soir. Ce qui est sûr, c'est que l'entraîneur des Canaris peut compter sur le soutien de Raynald Denoueix. L'ancien joueur, formateur et entraîneur de la Maison Jaune avait déjà appuyé sa promotion au printemps. A So Foot, il a redit tout le bien qu'il pensait de son ancien joueur.

“Vous avez fait très très fort”

« Le passé, c’est le passé. C’est fini. Le passé, on s’en sert, mais chacun va apporter son petit truc. Pierrot, il a dû prendre à Nantes ce qui lui correspondait. Et il a dû prendre ailleurs ce qui lui correspondait. À Nantes, on n’a jamais cherché à faire passer la manière avant tout. Par contre, c’est indispensable d’en avoir une. Dans ce que fait Pierre, il y a de la cohérence. Après le match contre Lorient, je lui ai juste envoyé “Vous avez fait très très fort”. C’est tout. Je lui ai donné des encouragements quand il a pris l’équipe. Mais je n’ai pas de conseils à lui donner. Si on a été champions en 2001, c’est grâce à ce que le club a fait avant pendant 40 ans. On a fonctionné avec un modèle qui commençait à s’essouffler. Pierrot, il ne peut pas faire la révolution. »

