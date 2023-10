FC Nantes : Aristouy annonce une pluie de bonnes nouvelles et confirme les objectifs avant Lens

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le point infirmerie

« Il n’y a plus que Douglas qui est à l’infirmerie. Il est en réathlétisation et on espère le retrouver avec nous dès le milieu de la semaine prochaine à l’entraînement même s’il faut rester prudent. »

Sur le cas Fabien Centonze

« Fabien a été éloigné des terrains très longtemps. Il est sur sa première semaine d’entraînement collectif. On va attendre un peu pour lui. »

Sur le retour d’Ignatius Ganago

« Gana a repris les séances collectives. On a discuté avec lui, il se sent bien. Il n’a pas de craintes. On a pu bien pousser avec lui à l’entraînement. Les tests sont bons (…) Concernant Gana, on part dans l’optique de lui donner un temps de jeu très limité dans un premier temps plutôt que de pousser sur 60-70 minutes en le faisant passer par la réserve. »

« Lens mérite bien plus que son classement actuel »

Sur le RC Lens

« Avant de parler de la rencontre, je suis content d’aller à Lens. Je suis admiratif de ce que fait ce club et cet entraîneur. Je suis totalement sous le charme de son public. C’est un très bel endroit pour aller faire un match de foot. Ma dernière venue à Lens, c’était l’année du titre. C’était le dernier match. Le public lensois nous avait réservé un accueil exceptionnel. Je garde ça en tête. Pour ce qui est du match, on affronte une équipe de Ligue des Champions qui a encore démontré toute sa qualité cette semaine (…) Ils ont eu un début de championnat étonnamment difficile mais je pense qu’ils sont en train de prendre leur rythme. Lens mérite bien plus que son classement actuel. »

Sur Franck Haise

« Son parcours est étonnant. Il est linéaire et c’est mérité. Tout ce qu’il propose depuis son arrivée et pas seulement la saison dernière… C’est quelqu’un qui a su construire patiemment sa carrière d’entraîneur. »

Sur l’objectif maintien réaffirmé

« Nantes est programmé pour bagarrer avec beaucoup d’autres équipes, pour bien négocier cette Ligue 1 à 18 équipes avec deux voir trois descentes potentielles. Nous, on est programmé pour ça… Est-ce qu’on s’est éloigné de la quête du maintien ? Non ! Non ! On n’est qu’à neuf matchs et il y en a 34. On est encore tellement loin de la ligne d’arrivée… Dans le jeu, j’ai la sensation qu’on acquière toujours plus de convictions et de certitudes sur ce qu’on peut faire mais il n’en demeure pas moins que ça demeure beaucoup d’exigences pour le maintenir. On est beaucoup trop tôt pour dire qu’on est complètement éloigné de l’objectif maintien. »

Son bilan du début de saison

« Ce début de saison est marqué de plusieurs étapes. Il y a ces deux premiers matchs, qui, sans être mauvais, sont incomplets. Après il se passe quelque chose sur les deux résultats nuls à la Beaujoire. Cela m’a donné la certitude que les joueurs étaient là sur le plan mental et avaient envie de faire. Il y a beaucoup d’erreurs mais sur ces deux matchs, notamment lors de la réception de Marseille, j’ai eu l’encrage de mes certitudes que les joueurs étaient là et voulaient bien faire. Après, petit à petit, on a pris un encrage collectif. On revient de loin mais ce n’était que le début… »

Sur les choix offensifs à Lens

« Mostafa rentre dans le groupe, Gana rentre, Kader Bamba qui est rentré, Adson et Mathis Abline restent aussi sur des bonnes entrées même si pour Mathis ce fut plus difficile contre Montpellier… Devant, j’ai du monde. Il n’y a ni numéro 1, ni numéro 2, ni numéro 3. Est-ce qu’on va jouer à deux attaquants ? Ce que je peux dire, c’est qu’on a des perspectives dès le coup d’envoi ou en cours de match en fonction du contexte et de l’évolution d’un match… Je dispose de pas mal d’associations possibles et le boulot fait à l’entraînement fait qu’on peut explorer diverses solutions autant sur l’aspect défensif que sur l’aspect offensif. »

Sur les premiers mois de Jean-Kévin Duverne

« Je trouve qu’il est noté assez sévèrement dans la presse. Notamment après le match de Montpellier où j’ai vu sa note dans L’Equipe. Moi, je le trouve solide, je le trouve fiable, dur sur l’homme. Dans un poste axial, je le trouve concentré, capable de rivaliser avec les attaquants qu’il a en face. Je suis très satisfait du rendement de Jean-Kévin. »

Sur le parcage lensois à Bollaert

« C’est top ! J’ai suffisamment regretté que personne ne puisse venir à Rennes pour ne pas apprécier aujourd’hui que tous ces gens-là puisse faire le déplacement… »

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

📺📡 En direct.



Retrouvez, en direct à partir de 13h15, la conférence de presse de Pierre Aristouy avant #rclfcn — FC Nantes (@FCNantes) October 26, 2023

« Lens mérite bien plus que son classement actuel »

Sur le RC Lens

« Avant de parler de la rencontre, je suis content d’aller à Lens. Je suis admiratif de ce que fait ce club et cet entraîneur. Je suis totalement sous le charme de son public. C’est un très bel endroit pour aller faire un match de foot. Ma dernière venue à Lens, c’était l’année du titre. C’était le dernier match. Le public lensois nous avait réservé un accueil exceptionnel. Je garde ça en tête. Pour ce qui est du match, on affronte une équipe de Ligue des Champions qui a encore démontré toute sa qualité cette semaine (…) Ils ont eu un début de championnat étonnamment difficile mais je pense qu’ils sont en train de prendre leur rythme. Lens mérite bien plus que son classement actuel. »

Sur Franck Haise

« Son parcours est étonnant. Il est linéaire et c’est mérité. Tout ce qu’il propose depuis son arrivée et pas seulement la saison dernière… C’est quelqu’un qui a su construire patiemment sa carrière d’entraîneur. »

Sur l’objectif maintien réaffirmé

« Nantes est programmé pour bagarrer avec beaucoup d’autres équipes, pour bien négocier cette Ligue 1 à 18 équipes avec deux voir trois descentes potentielles. Nous, on est programmé pour ça… Est-ce qu’on s’est éloigné de la quête du maintien ? Non ! Non ! On n’est qu’à neuf matchs et il y en a 34. On est encore tellement loin de la ligne d’arrivée… Dans le jeu, j’ai la sensation qu’on acquière toujours plus de convictions et de certitudes sur ce qu’on peut faire mais il n’en demeure pas moins que ça demeure beaucoup d’exigences pour le maintenir. On est beaucoup trop tôt pour dire qu’on est complètement éloigné de l’objectif maintien. »

Son bilan du début de saison

« Ce début de saison est marqué de plusieurs étapes. Il y a ces deux premiers matchs, qui, sans être mauvais, sont incomplets. Après il se passe quelque chose sur les deux résultats nuls à la Beaujoire. Cela m’a donné la certitude que les joueurs étaient là sur le plan mental et avaient envie de faire. Il y a beaucoup d’erreurs mais sur ces deux matchs, notamment lors de la réception de Marseille, j’ai eu l’encrage de mes certitudes que les joueurs étaient là et voulaient bien faire. Après, petit à petit, on a pris un encrage collectif. On revient de loin mais ce n’était que le début… »

Sur les choix offensifs à Lens

« Mostafa rentre dans le groupe, Gana rentre, Kader Bamba qui est rentré, Adson et Mathis Abline restent aussi sur des bonnes entrées même si pour Mathis ce fut plus difficile contre Montpellier… Devant, j’ai du monde. Il n’y a ni numéro 1, ni numéro 2, ni numéro 3. Est-ce qu’on va jouer à deux attaquants ? Ce que je peux dire, c’est qu’on a des perspectives dès le coup d’envoi ou en cours de match en fonction du contexte et de l’évolution d’un match… Je dispose de pas mal d’associations possibles et le boulot fait à l’entraînement fait qu’on peut explorer diverses solutions autant sur l’aspect défensif que sur l’aspect offensif. »

Sur les premiers mois de Jean-Kévin Duverne

« Je trouve qu’il est noté assez sévèrement dans la presse. Notamment après le match de Montpellier où j’ai vu sa note dans L’Equipe. Moi, je le trouve solide, je le trouve fiable, dur sur l’homme. Dans un poste axial, je le trouve concentré, capable de rivaliser avec les attaquants qu’il a en face. Je suis très satisfait du rendement de Jean-Kévin. »

Sur le parcage lensois à Bollaert

« C’est top ! J’ai suffisamment regretté que personne ne puisse venir à Rennes pour ne pas apprécier aujourd’hui que tous ces gens-là puisse faire le déplacement… »

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

📺📡 En direct.



Retrouvez, en direct à partir de 13h15, la conférence de presse de Pierre Aristouy avant #rclfcn — FC Nantes (@FCNantes) October 26, 2023

Podcast Men's Up Life