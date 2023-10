FC Nantes : Aristouy fait son mea culpa après le derby à Rennes

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Pierre Aristouy peut respirer bien fort. Après la nouvelle victoire du FC Nantes à Strasbourg (2-1), hier en ouverture de la 8e journée de Ligue 1, les Canaris sont désormais classés à la 8e place provisoire avant les autres matches du week-end. Ce succès en terres alsaciennes vient surtout atténuer la défaite encaissée dimanche à Rennes dans un derby qui aura laissé quelques pointes d’amertume au FC Nantes.

« Je me suis focalisé sur l’adversaire »

« Je suis content car ce qui s’est passé à Rennes est de ma faute, je me suis focalisé sur l’adversaire et j’en ai oublié la qualité dont était capable mon équipe, a-t-il analysé au micro de Prime Vidéo. Là, c’est un match référence qui va nous donner de la confiance. » Avant le lancement de la trêve internationale, on pouvait difficilement faire mieux.

