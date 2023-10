FC Nantes : Aristouy victime du même procès que ses prédécesseurs, sa réponse fuse

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Comme tous les autres avant lui au FC Nantes, Pierre Aristouy ne parvient pas vraiment à incorporer les jeunes dans l’équipe fanion des Canaris. Face à la pression du résultat, l’ancien éducateur a évoqué pour Ouest-France la problématique qu’il découvre avec la pression du résultat, notant quand même quelques petits progrès.

« Ce n’est pas pour me dédouaner, mais Nathan Zézé a été opéré de l’appendicite, il a eu cinq semaines d’arrêt. Bastien Meupiyou a été suspendu pendant deux matches alors que je l’avais titularisé contre Marseille. Et il avait cette opportunité d’aller jouer un match de haut niveau en Youth League cette semaine. Stredair Appuah, j’ai toujours autant de considération pour lui, on en reparlera certainement à la fin de la saison », a glissé Aristouy, joignant les actes aux paroles en appelant le dernier nommé à la place de Marquinhos dans le groupe pour Strasbourg.

« Ce n’est pas de l’hypocrisie »

Malgré tout, Pierre Aristouy le reconnait : il est dans l’obligation de renvoyer certains en réserve pour leur permettre de garder le rythme. « On peut voir ça par défiance à leur égard, quand ils font deux matches sur le banc et qu’ils partent avec la réserve comme a pu le faire Stredair ou comme Bastien qui n’a pas joué pendant deux matches et à qui on donne la possibilité d’aller jouer le match de Youth League. Ce n’est pas de l’hypocrisie. C’est une vérité. Il faut que les garçons jouent. Si à un moment, on estime qu’ils ont bravé la concurrence et qu’ils sont au-dessus des autres, ils joueront en Ligue 1. Si ce n’est pas le cas, il n’est pas sérieux de les laisser cinq semaines sur un banc de touche ».

Podcast Men's Up Life