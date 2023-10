FC Nantes : Centonze se fait encore reprendre de volée

Si Fabien Centonze a fait ses excuses à Pierre Aristouy et ses coéquipiers dans un communiqué publié sur Instagram et espère désormais rejouer au FC Nantes, rien n’indique que l’ancien Messin retrouvera rapidement le onze titulaire des Canaris cette saison.

Bien qu’il postule désormais à concurrencer Jean-Kévin Duverne, Ronaël Pierre-Gabriel ou encore Marcus Coco, Centonze ne s’est pas franchement réconcilié avec les fans après sa sortie.

Sur le plateau de Télé Nantes, dans l’émission Nantes Foot, l’ancien gardien de la réserve des Canaris Nassim Badri, sans club depuis cet été et son départ de Fontenay, s’est lâché avec une vision radicale quant à la suite de la carrière du latéral droit chez les Jaune et Vert :

« Ses propos ne sont pas déplacés, ils sont totalement irrespectueux. Ils sont contradictoires à l’esprit nantais, avec des valeurs collectives, où on cherche des bons footballeurs et des hommes bons. Avec ses déclarations, Fabien Centonze prouve tout le contraire (…) Pour moi, il mérite d’être aux oubliettes et j’espère ne plus le revoir sous le maillot nantais ».