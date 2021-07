FC Nantes : certains titulaires ont déjà du souci à se faire !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Hier, le FC Nantes s'est incliné en demi-finales du challenge Emiliano-Sala face à Caen (0-1). Rien de dramatique pour Antoine Kombouaré, qui sait que le pensionnaire de L2 est en avance dans sa préparation. Mais le Kanak a tout de même constaté une grande différence de qualité entre l'équipe alignée en première période, décevante, et celle de la seconde, plus entreprenante.

"Il y a eu deux mi-temps complètement différentes. Le foot est bizarre. En première, on a parfois été totalement dépassés. En deuxième, alors que Caen a gardé le même onze, avec une équipe remaniée de notre côté, avec des joueurs beaucoup plus forts, on a pu asseoir notre maîtrise. Il ne faut pas avoir peur des mots, notre équipe en deuxième mi-temps était beaucoup plus forte. » En première période, il y avait pourtant Sébastien Corchia, Nicolas Pallois, Pedro Chirivella, Ludovic Blas et Marcus Coco, soit autant de titulaires de la saison passée…

Réaction de Kombouaré (coach du FC Nantes):

