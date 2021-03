FC Nantes : Coco dévoile les dessous de l'exploit face au PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Peu de monde aurait parié sur le FC Nantes dimanche soir au Parc des Princes. Même Antoine Kombouaré, le matin même dans Le Parisien, assurait que les chances de son équipe étaient minces car le PSG n'était pas déjà sacré champion comme les saisons précédentes et allait donc jouer à fond. Mais finalement, grâce à une performance aboutie, ses Canaris sont parvenus à créer l'exploit. Sur le site officiel du FCN, Marcus Coco en a livré l'origine…

"On a su rester ensemble, faire bloc"

"On a très bien respecté les consignes données par le coach. On a su rester ensemble, faire bloc et l'équipe a montré beaucoup de discipline. On a également su exploiter nos situations offensives. C'est bien. On peut dire que c'est le match le plus abouti au niveau, parce qu'en plus, il y a la victoire au bout et ça vient bonifier notre rigueur durant cette partie. Après, on n'a pas gagné beaucoup de matches cette saison mais je reste persuadé que tactiquement, on a malgré tout livré de bonnes performances. Maintenant, il faut gagner en constance en reproduisant le même contenu et ce, dès ce week-end."

L'ancien Guingampais s'est aussi projeté sur le match du week-end contre Lorient : "On va essayer de mettre de l'intensité, de leur poser beaucoup de problèmes en insistant sur leurs points faibles. Il nous faudra aussi beaucoup de réussite sur ce match. Il est vraiment très important pour la suite de la saison. Ce qui est sûr, c'est qu'on va l'aborder avec beaucoup de sérieux et de détermination".