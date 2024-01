FC Nantes : Gourvennec fait des choix forts avant le départ en Espagne

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Après avoir réussi son premier match de l’année face à Pau (4-1) en Coupe de France, le FC Nantes s’est envolé en début d’après-midi ce mardi pour un stage de quatre jours du côté de Marbella (Espagne).

Désireux de ressouder le groupe autour d’un objectif commun, Jocelyn Gourvennec a fait des choix forts en convoquant 25 éléments, laissant Ronaël Pierre-Gabriel, Adson, Jaouen Hadjam ou encore Marquinhos à la Jonelière pour ne travailler qu’avec des joueurs sur lequel il compte.

Six jeunes dans le groupe

Si Lamine Diack figure dans le groupe, Ouest-France nous apprend que le coach des Canaris a fait appel à plusieurs jeunes joueurs. En plus d’Hugo Boutsingkham, Nathan Zézé, Stredair Appuah et Joe-Loïc Affamah, Jocelyn Gourvennec a complété le groupe avec deux champions de France U19 en titre : Dehmaine Tabibou (milieu) et Enzo Mongo (défenseur). Une belle opportunité pour ces jeunes joueurs même si, jusqu’à présent, le coach nantais n’a pas donné franchement l’impression de s’intéresser aux jeunes issus de la formation…

